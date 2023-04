Mostra e incontri Alle Lucrezie l’arte di Nicoletta Costa

L’arte dell’illustratrice Nicoletta Costa sarà per la prima volta in mostra nella città di Jacopone. Inaugura venerdì 21, presso la sala del Torcolarium nel Complesso delle Lucrezie, la mostra ’Storie di gatti, di nuvole e di carote. L’arte di Nicoletta Costa’, che fa parte della manifestazione ’Libri in scena’, il festival del libro e della fantasia organizzato dal Comune con la direzione artistica di Isola di Confine.

Non solo. L’autrice di oltre 600 albi illustrati sarà a Todi lo stesso giorno per due workshop nelle scuole ispirati ai suoi personaggi più noti, Nuvola Olga e Giulio Coniglio. Una notizia che farà felici tanti bambini della scuola dell’infanzia e primaria. "All’interno del Festival – afferma l’assessore alla cultura e alla scuola Alessia Marta – l’appuntamento con Nicoletta Costa è un evento straordinario dedicato ai più piccoli e all’illustrazione, così fondamentale nella letteratura per bambini e ragazzi. Per noi è un grande privilegio avere una mostra dei suoi disegni per un mese nello spazio del Torcolarium. L’obiettivo è quello di raggiungere e appassionare alla lettura bambini e genitori in un’esperienza immersiva unica, grazie al suo stile unico e inconfondibile".

Nel pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione della mostra, che resterà aperta per un mese ed esporrà quaranta opere originali della Costa, è previsto un intervento di Maria Filomia e a seguire l’incontro con l’autrice per un firmacopie. Per l’occasione sarà offerta anche una merenda a Km 0.

S.F.