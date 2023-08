Morto in vacanza a Spoleto: Beroide piange Pietro Laudini

"Da oltre trent’anni nel piccolo borgo di Beroide questi erano giorni di festa per la sagra dell’anguilla, oggi purtroppo con l’improvvisa scomparsa di Pietro è giorno di lacrime e sconforto". Con queste parole gli abitanti di Beroide descrivono il tragico momento di dolore che sta vivendo la comunità dopo la morte di Pietro Laudini, il 72enne spoletino deceduto venerdì ad Alba Alba Adriatica.

L’uomo stava facendo il bagno, quando il mare agitato e le onde alte lo hanno costretto a chiedere aiuto perché non riusciva a tornare a riva. La disperata corsa di un bagnino e di un carabiniere fuori servizio a poco è servita, quando hanno riportato il 72enne a riva il suo cuore aveva già cessato di battere. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 che hanno applicato subito il massaggio cardiaco. Lo spoletino era in vacanza con gli amici, ma la notizia della tragedia è velocemente arrivata a Spoleto.

Laudini è deceduto per arresto cardiaco e la Procura di Teramo non ha ritenuto indispensabile effettuare l’autopsia. La salma nel pomeriggio di ieri è stata restituita ai familiari e lunedì, nella chiesa di Beroide, si dovrebbero tenere i funerali. Pietro Laudini per anni è stato il Presidente della Pro Loco di Beroide ed oggi era il tesoriere. Sposato e padre di quattro figli era in pensione dopo anni di servizio alla ex Banca Polare. A Spoleto era una persona molto conosciuta e stimata.