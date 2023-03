Morto in culla, il dolore dei parenti "Non c’è stato nulla da fare Il bimbo non ha reagito ai farmaci"

"Ringraziamo infinitamente tutti per il grande sostegno ricevuto di cui saremo sempre grati". A parlare sono Catia e Daniele i genitori del piccolo Neithan, il bambino di soli due mesi morto in culla martedì ad Instanbul dove la famiglia si trovava per una breve vacanza. Il racconto arriva attraverso la voce della zia del piccolo che ha raggiunto subito la Turchia per sostenere il fratello e la cognata, "qui hanno trovato persone bravissime che gli hanno mostrato conforto fino al nostro arrivo - il racconto -. È stato fatto di tutto per il bambino ma non c’era più battito e non ha reagito ai farmaci. Non c’è stato nulla da fare".Ieri mattina il corpo del piccolo è stato trasferito in un altro ospedale per l’autopsia sotto la protezione della polizia. "Ambasciata e consolato italiano ci hanno aiutato a espletare tutte le formalità del caso - spiega ancora la zia del piccolo - Purtroppo qui la sanità non è come in Italia ma è tutta privata: ambulanza, medico legale, ospedale, autopsia, polizia e spese di rimpatrio. Vogliamo ringraziare anticipatamente tutti coloro che vorranno offrire un piccolo supporto economico per le varie spese già elencate; il ricavato extra verrà donato in beneficenza alla pediatria di Branca, l’ospedale in cui Neithan è nato".

Si prevede il rientro della salma del bambino nella mattinata di lunedì "vi terremo aggiornati per il rito funebre. Di nuovo grazie a nome di tutti per quello che state facendo per il nostro piccolo angelo". La disgrazia li ha colpiti lontani dai loro cari, con quella che la scienza chiama Sids (Sudden Infant Death Syndrome) ma che tutti conoscono come la "morte in culla". Potrebbe essere stata questa o a colpire il piccolo di appena due mesi. Adesso è dunque possibile fornire un sostegno concreto ai due ragazzi e la comunità di Passignano a cui la famiglia appartiene si sta già mobilitando per farlo. Anche La Nazione sostiene la raccolta e invita chi volesse farlo a donare attraverso ilconto corrente fornito dalla famiglia: IBAN IT 57 O 0200838505 000104998488, filiale UNICRITM1J24, conto corrente 000104998488 intestato a Catia Daniela Caruso.