Morto in casa a 21 anni Eseguita l’autopsia

di Luca Fiorucci

È stata effettuata ieri, al Santa Maria della Misericordia, l’autopsia sul corpo del ragazzo di 21 anni trovato senza vita in casa, nella notte tra giovedì e venerdì. Il sostituto procuratore della Repubblica, Manuela Comodi, ha affidato l’incarico al medico legale Sergio Scalise Pantuso e all’esperto tossicologico Andrea Lazzarini. Il ragazzo è stato trovato senza vita nell’appartamento di San Sisto dove viveva con i nonni. Sono stati loro a dare l’allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi, per il giovane era ormai troppo tardi. Il sopralluogo fatto dai carabinieri della stazione di Castel del Piano non ha portato a rilevare elementi inequivocabili che potessero spiegare la morte del 21enne.

Non è stata ritrovata droga, ma quella dell’overdose da subito è apparsa come l’ipotesi più probabile, in considerazione anche dei trascorsi del ragazzo e di alcuni particolari rilevati nel corso della ispezione esterna. Ipotesi che i primi risultati dell’autopsia sembrerebbero confermare, anche se la certezza potrà essere data solo dall’esito degli esami tossicologici. L’autopsia non avrebbe comunque rilevato particolari che possano avallare tesi differenti. Esclusa, come già in via preliminare, la morte violenta. Se sarà il laboratorio a dare conferma delle cause del decesso, proseguono le indagini per ricostruire le ore precedenti alla morte del ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti collegati proprio agli stupefacenti, chi possa aver incontrato, dove e quando possa, eventualmente, aver acquistato la droga.

Lo spaccio di sostanze stupefacenti, come conferma molta dell’attività svolta dalle forze dell’ordine, è sempre più dinamico e decentrato rispetto alle classiche "piazze", proprio a San Sisto, nelle settimane scorse, un ragazzo era stato accoltellato in strada sembra proprio per questioni di droga.