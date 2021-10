Terni, 30 ottobre 2021. Un commerciante di 54 anni, C.F., residente a Stroncone, è morto per assunzione di stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato il pusher: si tratta di un tunisino di 24 anni, B.A.D., pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Lo straniero, in stato di fermo, è accusato di morte come conseguenza di altro reato, spaccio di droga e ricettazione (è stato bloccato in sella a un motorino rubato a Terni la scorsa estate).

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì. L'uomo, che in precedenza si era sentito male, è stato ritrovato dalla moglie cadavere a letto. I carabinieri di Stroncone e quelli del nucleo operativo hanno avviato le indagini.

La vittima risultava fare uso di droga e l'overdose è stata subito più di un sospetto. I militari hanno ricostruito le ultime ore dell'uomo, che la sera prima con due amici, ora segnalati come assuntori, aveva raggiunto a Terni lo spacciatore acquistando eroina e cocaina.

Potrebbe essere stato un mix letale a procurarne la morte, lo dirà l'autopsia disposta dalla magistratura. Il pusher è stato bloccato dai carabinieri nel primo pomeriggio di venerdì in via Marco Claudio, nel centro di Terni. E' stato trovato in possesso di hashish e cocaina, oltre a 210 euro. Droga e solidi sono stati sequestrati. Il 24enne, in stato di fermo, è stato condotto nel carcere di Spoleto.

Ste.Cin.