Morto a 51 anni in un incidente, ora la Procura accusa l’amico

MAGIONE – Si preannuncia battaglia legale sull’incidente stradale avvenuto il 24 novembre 2021 a Magione nel quale ha perso la vita il cinquantenne romeno Vasile Puscasu. La Procura ha chiuso le indagini con l’ipotesi che il collega muratore Richard Lendler, 48 anni, originario della Repubblica Ceca, non fosse un passeggero della Mercedes che si è schiantata ma che al contrario fosse lui alla guida e adesso viene accusato del reato di omicidio stradale. Dopo l’incidente, avvenuto lungo via della Concordia nel capoluogo, la vittima era stata trovata nel bagagliaio mentre Lendler era accasciato sul sedile posteriore e aveva un tasso alcolemico almeno 4 volte sopra il consentito. Il veicolo viaggiava verso San Feliciano a 120 chilometri dove il limite è a 50 quando si è schiantato contro un muro dopo aver travoltò una recinzione ed un albero. Ora si tratterà di stabilire davanti ad un giudice se come sostiene l’accusa a guidare era il sopravvissuto oppure - tesi della difesa del superstite - l’amico che si è salvato. Il 26 settembre si terrà l’udienza davanti al Gip.