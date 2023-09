Morte di Maria a Perugia: altre negligenze accertate

Ci sarebbero "altre" presunte "negligenze" nelle condotte dei medici che hanno avuto in cura Maria Elia, la ragazza di 17 anni morta al Santa Maria della Misericordia, il 27 marzo 2022, per una combinazione fatale di polmonite e influenza, dopo 48 ore di ricovero. Ad annunciarlo è il papà della ragazza, Gennaro, con un post su Facebook. "Dopo novanta giorni di attesa hanno rinviato il processo. Ad oggi ci sono cinque medici indagati, quattro tirocinanti e un anestesista. Come ho detto sempre – scrive Gennaro Elia sul social – non punto il dito contro nessuno, ma voglio la verità e auspico che queste cose non accadano più. Attendo insieme ai miei avvocati, Antonio Cozza e Nicodemo Gentile. Siamo pronti ad aggiungere altre neglienze venute fuori dagli accertamenti eseguiti dai miei periti. Negligenze che si aggiungono – spiega l’uomo – al mancato utilizzo dell’Ecmo". Ci sarebbero, a quanto è dato sapere, dei valori “sottovalutati“ che, forse, se presi in considerazione avrebbero permesso di modificare il quadro clinico della povera Maria e, magari, con gli opportuni interventi, evitarne il decesso.

Intanto il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, commentando proprio il post di papà Gennaro, annuncia che presenterà un’altra interrogazione per fare chiarezza sulla morte della diciassettenne. "La mia battaglia per la verità è nel nome di Maria – conclude il padre della ragazza –: meritiamo di sapere la verità e, qualora ci fossero responsabilità, che queste vengano accertate".