Morte di Davide, scatta il doppio sopralluogo

di Luca Fiorucci

Tornare al fosso delle Carceri, ricostruire quello che è accaduto tra le 17.10 e le 17.27 dell’11 gennaio scorso. I diciassette drammatici minuti in cui Davide Piampiano, colpito con una fucilata, è morto di fronte a Piero Fabbri che lo aveva scambiato per il cinghiale a cui il ragazzo e un terzo cacciatore, in quel momento altrove alla ricerca del cane, stavano dando la caccia. Alle pendici del Subasio, Piero Fabbri tornerà oggi per permettere che i consulenti della sua difesa possano ricostruire l’incidente.

Un’attività difensiva in attesa della decisione del gip di Firenze sulla richiesta di incidente probatorio avanzata dall’avvocato Luca Maori. Attività difensiva analoga a cui anche la parte offesa, i genitori di Davide Piampiano, assistiti dall’avvocato Franco Matarangolo, darà corso con il supporto di figuranti a integrazione della memoria presentata già nei giorni scorsi ai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Firenze che sono diventati competenti per la vicenda. Memoria con foto dei luoghi che evidenziano, secondo la parte offesa, come il ferimento di Davide sia avvenuto in condizioni di visibilità non precaria: c’era ancora luce alle 17.10, non c’erano cespugli a “nascondere“ Davide, secondo i rilievi avanzati dal legale dei familiari. Che, allo stesso tempo, continuano a chiedere che sia effettuata una perizia balistica sul fucile indicato come l’arma da cui è partito il colpo che ha ucciso il 24enne di Assisi, e sul punto preciso da cui il colpo è stato esploso.

Come noto, il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha firmato la nuova ordinanza a carico del 57enne, accusato non più di omicidio volontario con doro eventuale, ma di omicidio colposo, ritenendo che il tentativo di depistaggio messo in atto da Fabbri dopo aver scoperto di aver colpito Piampiano, scambiandolo per un cinghiale, non avrebbe determinato la morte del ragazzo, le cui possibilità di sopravvivere alla ferita, secondo i dati del medico legale, sarebbero state comunque nulle. Fabbri è tornato in libertà martedì pomeriggio. "Provato, molto provato – sottolinea il suo difensore, l’avvocato Luca Maori – non per la detenzione, quanto per il dolore per quanto accaduto. Un dolore di cui, ne è consapevole, non lo lascerà mai".