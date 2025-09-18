Morte dell’ex finanziere. Gli accertamenti tecnici per chiarire il mistero

È un mistero ancora da chiarire quello della morte dell’ex finanziere Andrea Fiorelli, trovato senza vita, con un taglio alla gola, nella sua auto parcheggiata nel garage di casa a Prisciano. Un taglio provocato, con ogni probabilità, dalla motosega rinvenuta vicino alla vettura. A scoprire il cadavere, la sera del 22 agosto, il padre dell’ex militare che era andato in pensione da alcuni anni. La Procura della Repubblica di Terni continua a indagare per omicidio contro ignoti. Un’ipotesi, quella proprio dell’omicidio, verso la quale si è rivolta, fin da subito, la figlia del 59enne, assistita dall’avvocato Massimo Oreste Finotto. Convinti del gesto volontario i legali del figlio, gli avvocati Francesco Salvatore Donzelli e Marco Ravasio, a fronte anche di messaggi scritti dal padre al ragazzo, e consegnati ai carabinieri, in cui l’ex finanziare esternava una condizione di disagio personale, arrivando a manifestare la volontà di compiere un gesto estremo.

Gesto estremo: ipotesi a cui, "stando agli elementi di indagine emersi", si rifà anche il legale che assiste la moglie di Fiorelli, l’avvocato Roberto Romani. I familiari, proprio negli ultimi giorni, sono stati nuovamente sentiti dagli investigatori, mentre le indagini proseguono anche sul fronte tecnico e scientifico. Infatti, conclusa l’autopsia e riconsegnata la salma per la cerimonia funebre che si è svolta il 4 settembre, gli accertamenti si sono concentrati sulle analisi di laboratorio per verificare se Fiorelli possa aver ingerito, volontariamente o meno sarà un ulteriore passo, qualche tipo si sostanza che possa aver concorso al decesso.

Allo stesso modo, ieri il Ris di Roma ha avviato degli accertamenti irripetibili di natura biologica su alcuni reperti, a partire dalla lama della motosega che avrebbe provocato il taglio letale, ma anche su un coltello dove risulterebbero esserci sempre tracce ematiche, quindi sui cellulari in uso all’ex finanziere, e sulle tracce repertate sulla maniglia interna dello sportello del guidatore dell’auto di Fiorelli, dove il 59enne è stato trovato morto. Altri accertamenti tecnici sono stati già avviati sempre sui telefoni e sul computer del 59enne che, secondo l’avvocato che assiste la figlia, avrebbe anche temuto che qualcuno fosse entrato abusivamente nel suo pc. Allo stesso tempo, la casa è stata dissequestrata. Quasi un mese di distanza e una morte che, al momento, appare ancora un mistero.