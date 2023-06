Morta investita in bici da un Suv, la tragedia davanti al marito

Bevagna (Perugia), 18 giugno 2023 – Tragedia sulla strada di Bevagna. Una turista francese di 72 anni in bicicletta è stata investita da un suv che procedeva nella stessa direzione. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10.30 lungo viale Properzio, la strada che collega Porta Foligno con Porta Cannara, in direzione Cannara, all’altezza del bivio con via Sant’Anna.

La donna, come detto, era in bicicletta e insieme a lei c’era anche il marito. Il Suv guidato a sua volta da un turista italiano con la famiglia, ha travolto la donna. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

I soccorsi sono stati allertati subito dal conducente, sul posto è intervenuta la Centrale operativa del 118 che ha tentato il tutto per tutto, facendo cadere invano però i tentativi di salvare la signora.

Il marito, che era con lei, evidentemente poco più avanti, non ha avuto conseguenze ma è sotto shock per aver visto morire la moglie davanti agli occhi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Ermelindo Bartoli per tutti i rilievi.

Sull’episodio si muove anche la Procura di Spoleto, con il magistrato di turno.

Di certo ci saranno gli estremi per approfondire l’episodio, che si configura con i caratteri dell’omicidio stradale. Al centro dell’inchiesta ci dovrà essere la necessaria verifica dei motivi che abbiano portato l’uomo a travolgere la ciclista, se l’alta velocità o magari un problema di distrazione alla guida, complice il poco spazio tra auto e bici in quel tratto. La signora in bici non era una turista abituale della cittadina di Bevagna e non alloggiava a Bevagna.

È possibile però che fosse in Umbria e, in particolare, nella valle umbra, per trascorrere del tempo all’aria aperta e fare attività fisica lungo la pista ciclabile che collega Spoleto ad Assisi. La coppia di turisti sembrerebbe infatti essere uscita dalla pista ciclabile per poter percorrere un tratto di strada interno, prima della tragedia.

La signora francese morta nel tragico incidente di ieri si inserisce nella sequela di vittime lungo le strade umbre, con un bilancio che si fa ogni settimana peggiore.

Nell’ultimo mese le vittime sono arrivate infatti a sette. Da Michela Bellezza, a Corciano, a Giulia Fedele mentre tornava a casa a Foligno. Passando poi per i tre ragazzi sul raccordo Perugia – Bettolle e l’eugubino Alessio Gigli.