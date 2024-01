Trovata morta in casa a 35 anni. Scattano le indagini

Città di Castello, 25 gennaio 2024 – Come tutti i giorni la mamma l’ha cercata per un saluto, ma lunedì la figlia non ha risposto al telefono, non ha aperto la porta di casa. Nessuno riusciva a contattarla: il sospetto che fosse successo qualcosa di grave si è fatto strada, così i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine. Quando vigili del fuoco, carabinieri e 118 sono entrati nell’appartamento dove la giovane viveva, purtroppo non c’era più nulla da fare: è stata trovata distesa a terra, priva di vita, il decesso forse già da qualche ora. Una ragazza di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, un appartamento nel quartiere Salaiolo La Tina a Città di Castello nella tarda serata di martedì. Nessun elemento che possa far pensare a una morte violenta, piuttosto un tragico malore (un aneurisma, un ictus) che ha spezzato la vita di questa trentacinquenne molto conosciuta in zona. Saranno gli esami post mortem a stabilire le esatte cause del decesso.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Città di Castello accorsi attorno alle 21 di ieri l’altro nel quartiere tifernate insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco: gli elementi emersi nel corso dell’intervento sono al vaglio della Procura di Perugia. Originaria di Umbertide, la trentacinquenne da tempo viveva a Città di Castello per motivi di lavoro, essendo commessa in un negozio di abbigliamento sportivo. La notizia della morte di questa ragazza ha creato sconcerto e dolore in tutto l’Altotevere: parole di ricordo commosse e di cordoglio giungono da Umbertide dove vive la famiglia e dove la giovane è cresciuta, ma anche da Città di Castello dove aveva tanti amici che ora ne piangono l’improvvisa scomparsa.