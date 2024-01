Morta carbonizzata in casa. Le risposte dall’autopsia

UMBERTIDE

Un "incidente domestico". Questo il perimetro delle indagini all’interno del quale si stanno muovendo i carabinieri per fare definitiva chiarezza sulle circostanze che hanno provocato la morte di Albina Angeletti, per tutti Alba. Risolutiva sarà l’autopsia, fissata per domani e che si terrà presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove il cadavere si trova a disposizione della Procura.

Certo la definizione "incidente domestico", con tutta la sua formalità, non rende certo l’idea della tragedia che si è consumata mercoledì notte, quando il figlio Andrea Fiorucci, pur facendo di tutto per salvare Albina, che avrebbe compiuto 79 anni a giorni, ha visto morire tra le fiamme la mamma, divorata dalle fiamme. La tragedia si è consumata intorno alle 1.30, mentre la donna, seduta in poltrona accanto al camino acceso, è stata improvvisamente avvolta da fiamme violentissime che l’hanno praticamente carbonizzata. A nulla è servito l’intervento del figlio residente nella stessa abitazione (una villetta bi -familiare nel quartiere "Fontanelle, in via Lorenzo Vibi) che ha trascinato la mamma su un terrazzino con tutta la poltrona, gettandole addosso dell’acqua. Uno sforzo disperato che gli è costato ustioni alle mani ed al viso, per le quali, insieme al gravissimo choc, ha dovuto essere ricoverato prima all’ospedale di Città di Castello e poi a Perugia, da cui è stato comunque già dimesso. Non è ancora chiaro se l’incendio che ha ucciso la donna sia stato provocato da un tizzone schizzato via dal camino o dal mozzicone di una sigaretta. Restano il dolore ed il dramma infinito di Andrea Fiorucci, 52 anni, operaio, profondamente legato alla madre Albina, con cui viveva e che accudiva con grande sollecitudine.

Pa.Ip.