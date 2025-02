Morlacchi Doppio evento, settimana stellare

Una settimana stellare al Morlacchi con due attesi spettacoli in arrivo per la stagione teatrale perugina 24-25. Si comincia con “La ferocia“ (foto sopra), tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia, vincitore nel 2015 dei Premi Strega e Mondello. Lo spettacolo ideato da VicoQuartoMazzini va in scena domani alle 20.45 e giovedì alle 19.30 con la Michele Altamura e Gabriele Paolocà, l’adattamento di Linda Dalisi e con protagonisti lo stesso Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Marco Morellini, Gabriele Paolocà e Andrea Volpetti. “La Ferocia“ mette in scena il trionfo e la rovina dell’Occidente.

E lo fa raccontando la storia della famiglia Salvemini, una saga familiare in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli: la morte misteriosa di Clara, inquieta rampolla della ricca famiglia innesca una serie di sommovimenti che rivelano la realtà opaca di un interno domestico e di un paese in cui il denaro pare possa aggiustare ogni cosa. Un bestiario che racconta dell’incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura. Una tragedia contemporanea, particolare e universale allo stesso tempo.

Spazio poi all’Aterballetto, la compagnia italiana di danza più importante, e all’artista spagnolo Marcos Morau, uno dei coreografi più ricercati del panorama contemporaneo internazionale. Insieme portano al Morlacchi “Notte Morricone“ (foto sotto), un emozionante spettacolo che rende omaggio alla musica del compositore Premio Oscar, sabato alle 20.45 e domenica alle 17. Morau presenta una creazione unica che intreccia le musiche di Ennio Morricone con la danza, le arti visive e le suggestioni del cinema. Danzano Ana Patrícia Alves Tavares, Elias Boersma, Estelle Bovay, Emiliana Campo, Albert Carol Perdiguer, Sara De Greef, Leonardo Farina, Matteo Fiorani, Matteo Fogli, Arianna Ganassi, Clément Haenen, Arianna Kob, Federica Lamonaca, Giovanni Leone, Ivana Mastroviti e Nolan Millioud.

L’autore spagnolo, con la sua potenza visionaria, costruisce mondi immaginari dove immagine, testo, movimento, musica e spazio costituiscono un universo unico nutrito dal cinema, dalla fotografia e dalla letteratura. "Notte Morricone è il mio regalo – dice parlando del grande musicista – un devoto tributo alla bellezza che ha donato al mondo". Domenica alle 17 tornano i laboratori creativi per bambini, come offerta aggiuntiva per i genitori a teatro (info e prenotazioni a [email protected]). I biglietti per “La ferocia“ e “Notte Morricone“ si possono prenotare allo 075,57542222 o acquistare al Botteghino del Morlacchi e online su www.teatrostabile.umbria.it.

Sofia Coletti