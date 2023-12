"Morcellini non è candidato. Si lavori alle emergenze"

Un appello per stimolare gli elettori scoraggiati, ma anche per bloccare coloro i quali stanno tentando di condizionare il Pd, anche dall’interno. È quello lanciato dal segretario del partito Maurizio Talanti che, indirettamente, smentisce anche l’indiscrezione di una possibile candidatura a sindaco del sociologo Marcello Morcellini. Una ipotesi, quest’ultima che sarebbe fatta circolare proprio da ambienti del Pd, forse per indebolire la stessa segreteria. "Nell’ultimo mese ho impiegato la maggior parte delle mie giornate ad incontrare innumerevoli soggetti cercando di assolvere alla missione di un partito a vocazione maggioritaria di fare sintesi tra punti di vista provenienti da diversi background", dice Talanti. In queste settimane e negli ultimi mesi "abbiamo assistito ad uno stato d’ansia diffuso, teso a condizionare il Pd e la coalizione, a diffondere immagini caricaturali, suggerire candidati e candidate, fornire consigli non richiesti. Invece di fare una campagna elettorale lunga un anno si metta mano alle emergenze che abbiamo di fronte".

Poi il segratario attacca l’amministrazione in carica: "Le emergenze infrastrutturali dimostrano la incapacità e la improvvisazione del governo cittadino. Il caso del Ponte dell’Adunata lo dimostra in maniera clamorosa. Il Comune ha saputo per ultimo delle intenzioni dell’Anas La disattenzione con la quale stiamo assistendo alle vicende interne all’Opera del Duomo e alla fondazione Faina. Il disagio per la scomparsa dall’orizzonte del futuro di Orvieto della fondazione Cassa di Risparmio".

Cla.Lat.