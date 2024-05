Moon in June Si parte con Malika Ayane

Malika Ayane inaugura “Moon in June“ con un omaggio a Sergio Piazzoli. L’edizione 2024 del Festival dei suoni e delle suggestioni al tramonto, organizzato dall’omonima associazione diretta da Patrizia Marcagnani, prenderà il via con un evento d’eccezione: venerdì 21 giugno alle 19.45 a Isola Maggiore nel cuore del Lago Trasimeno si terrà un concerto dedicato a Piazzoli, indimenticabile promoter perugino a dieci anni dalla sua scomparsa, interpretato da Malika Ayane (nelle foto): "un forte legame univa Malika e Sergio, un’ammirazione reciproca e una stima profonda che ha spinto la cantautrice ad accettare questo speciale invito. E così, accompagnata da un trio acustico, Malika Ayane darà vita ad un’esibizione intima e raffinata con un omaggio sentito a un amico speciale". Con queste parole Moon in June ha lanciato ieri sui social quello che sarà uno degli eventi più attesi e preziosi dell’estate, con prevendita dei biglietti sul circuito Boxol. Il concerto fa parte anche di “Sergino Memories”, il progetto celebrativo che racchiude tre mesi di iniziative e di eventi organizzato dal Comitato “Per Sergio Piazzoli”.

Davvero tante sono le proposte di Moon in June con un cartellone itinerante che animerà l’estate del Trasimeno e dell’Umbria (dai CCCP e De Gregori al Barton Park di Perugia a Piero Pelù e Mauro Pagani a Castiglione del Lago).

In particolare si riparte là tutto dove è iniziato con una delle più belle intuizioni di Piazzoli: Isola Maggiore con un week-end di concerti al calar del sole. Così dopo l’apertura del 21 con Malika Ayane, “Moon in June“ propone sabato 22 giugno il concerto alle 19.45 di Danilo Rea, pianista e compositore di fama internazionale, in un omaggio a Ryuichi Sakamoto. E prima, andranno in scena i “Profili Mediterranei“, frutto dell’incontro tra due appassionati musicisti, Maurizio Zammartino e Peppe Stefanelli, con la voce narrante dell’attore Francesco Bolo Rossini e due ospiti, il fisarmonicista Sandro Paradisi e la cantante Mariangela Berazzi. Domenica 23 finale con “Connessioni Sonore”, un viaggio musicale senza confini con Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori in un un crocevia di epoche e culture sonore. In apertura alle 18.45 è attesa la cantautrice Giorgia Bazzanti con Massimo Colabella alla chitarra & sound experience.

Sofia Coletti