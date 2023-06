Moon in June Note al tramonto

Suggestioni e musica al tramonto con la seconda giornata di “Moon in June“, che torna oggi a Isola Maggiore sul Lago Trasimeno. Il cartellone si apre alle 18.45 con Daniela Pes. Nata nel cuore della Gallura nel 1992, la sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati grazie al suo talento multiforme che le permette di essere cantante, strumentista e musicista elettronica. A seguire, dalle 19.45 toccherà al duo di straordinari musicisti Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica (foto): incontro al vertice tra due virtuosi che spaziano dal jazz alla classica e alla musica latino-americana, tra composizioni originali e trattamento di celebri brani del repertorio brasiliano e statunitense. Biglietti in vendita su www.boxol.it. In occasione del Festival, Busitalia ha potenziato il servizio di navigazione inserendo corse aggiuntive per facilitare la mobilità tra Tuoro Navaccia e l’Isola Maggiore. Due corse straordinarie oggi tra le 18 e le 23 e domani sono operative tre corse supplementari al termine del concerto di Diodato.