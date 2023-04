“Moon in June“, c’è Diodato a Isola Maggiore

Nuovo colpo grosso per Moon in June: domenica 18 giugno alle 19.45 all’Isola Maggiore si terrà il concerto di Diodato (nella foto) nell’ambito del suo tour 2023: cantautore tra i più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, torna live per il festival e suonerà al tramonto con la sua band i suoi più grandi successi e brani di repertorio. La prevendita della data si è appena aperta sui circuiti autorizzati di Boxol.

Diodato è il secondo, grande ospite annunciato da Moon in June dopo Tony Hadley (mitico cantante degli Spandau Ballet) atteso il 29 giugno a chiusura del festival alla Rocca del Leone di Cstiglione del Lago, alle 21.30, per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera (anche per questo concerto le prevendite sono attive su Boxol)

In questa edizione Moon in June, nato all’Isola Maggiore e poi ampliato in tutto il territorio del Trasimeno, si terrà dal 17 al 29 giugno. Una novità visto che la rassegna non sarà più spalmata per tutta l’estate ma concentrata nella seconda quindicina di giugno. Sarà sempre itinerante nei comuni di Tuoro (Isola Maggiore), Passignano, Magione, Piegaro, Castiglione del Lago, con grande musica in luoghi di forte suggestione.

Sui vari palchi del Trasimeno, tra cui l’immancabile scenario del tramonto all’Isola Maggiore, si alterneranno anche quest’anno artisti italiani e internazionali. In programma anche dei concerti gratuiti.