Monumenti cittadini presi d’assalto. Record di vendite per la Carta unica

Record di vendite per la Carta unica che consente con un unico biglietto l’accesso ai principali monumenti della città. Circa 13 mila sono le carte vendute nel 2023 con un +19% rispetto all’anno precedente e un trend in continua crescita confermato dall’andamento del primo trimestre 2024. Sono i numeri di Orvieto Carta Unica, la chiave di accesso a tutti i monumenti e musei della città. L’ultimo anno da poco trascorso si è chiuso con 12.821 card acquistate facendo registrare un aumento del 19% rispetto al 2022 e un incasso superiore ai 260mila euro (+21% rispetto all’anno precedente). Molto positivi anche i dati dei primi tre mesi del 2024 con un incremento del 40% in confronto allo stesso periodo del 2023, ovvero 2052 carte vendute contro 1469. "Dal post covid – commenta il presidente di Orvieto Carta Unica, Gianluca Polegri – le vendite sono cresciute in maniera costante di anno in anno. Nel 2023 i livelli di vendita sono tornati all’ultimo anno pre-pandemia nonostante nel frattempo il prezzo della Carta sia passata da 20 a 25 euro e nonostante l’indisponibilità dei Museo Archeologico Nazionale e della Necropoli del Crocifisso del Tufo a partire da da inizio luglio. L’introduzione delle carte tematiche, Medioevo, Sotterranei, Piazza Duomo, Etruschi, ha aggiunto flessibilità al servizio offerto ai turisti che hanno dimostrato di apprezzare i nuovi pacchetti. Oggi le carte tematiche rappresentano il 30% di quelle totali vendute. Nel 2023 si sono riavvicinati anche i gruppi turistici, abbiamo ospitato con pacchetti personalizzati università come la John Cabot, il convegno nazionale Anpit, scolaresche e turisti stranieri in particolare americani e francesi. La digitalizzazione del servizio – prosegue Polegri – ha aumentato la facilità di acquisto e di fruizione e ora le card acquistate on line sono il 40% di quelle vendute".

Cla.Lat.