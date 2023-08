Montone, Santa Spina Riflettori su Signorelli

Tra arte cultura, storia e tradizione la Donazione della Festa della Santa Spina Montone continua a lasciare il segno - e da anni - in Alto Tevere. Fiero del suo "Signorelli" ritrovato - La Vergine con Bambino e Santi - da appuntamento questa mattina alle 11 a San Francesco per la conferenza "Propter bonam, mutuam et cordialem amicitiam" a cura della professoressa Valentina Ricci Vitiani, curatrice della mostra "Celebrando Luca Signorelli". "Una gran quantità di materiale custodito in archivio – dice Ricci Vitiani – ci parla della presenza del grande artista toscano a Montone e permette di ricollocare all’interno della chiesa di San Francesco una riproduzione della pala realizzata con la tecnica della pictografia, che prevede l’impiego di metodi, materiali e pigmenti analoghi a quelli utilizzati all’interno degli atelier rinascimentali. Un’operazione che intende celebrare l’attività del pittore in questo pezzetto d’Umbria così pregno di arte".

Intanto la festa della Santa Spina si prepara al gran finale. Splendide le rappresentazioni medievali che hanno caratterizzano la sfida tra i rioni del borgo arietano: l’intensissima e commovente "Duplice pietade" di Porta del Monte , la spettacolare, curata ed originale scenografia del Verziere con il suo"Itinerarium mentis", la magnificenza delle ombre, delle luci dei colori con cui il Borgo Vecchio è stato in grado di trasformare il chiostro di San Francesco con "Il sogno di Giacoma". Questa sera alle 21.30 in Piazza Fortebraccio la Proclamazione del Rione vincitore e della castellana del Borgo di Montone.

Pa.Ip.