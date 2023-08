Montone, l’ora della Sacra Spina Stasera le ’Castellane’ dei tre rioni

MONTONE - Fiera del suo Signorelli "ritrovato" ed esposto nella chiesa - museo di S. Francesco (una copia pictografica di una "Vergine con bambino e santi" di finissima fattura esposta alla National Gallery di Londra), Montone torna a celebrare la Donazione della Festa della Sacra Spina. Si inizia stasera alle 21.00 con la presentazione delle castellane dei tre rioni del borgo ed il lancio del bando di sfida in una atmosfera da sognante medio evo, riconoscibile anche nella mostra "La S. Spina, la storia, la bellezza" allestita nel chiostro di S. Francesco. Una settimana di festeggiamenti per preservare la memoria e la tradizione del borgo e dei suoi personaggi più illustri attraverso spettacoli, eventi culturali e gare di tiro con l’arco, ricordando le gesta della Famiglia Fortebracci: dal padre Braccio, grande Capitano di Ventura al figlio, Carlo, che ha donato a Montone la Santa Spina, per recare onore e prestigio al suo paese e alla sua gente.

"A Montone - dice il sindaco Mirco Rinaldi - storia e tradizione trovano il loro compimento in una rievocazione unica nel suo genere, con una funzione non solo storiografica e teatrale, ma anche divulgativa: viene raccontata la storia, fatta dai grandi nomi che hanno segnato le sorti d’Italia, ma anche quella più nascosta, quella della gente comune". La rievocazione della Donazione della Santa Spina nasce all’inizio degli anni ’60 come celebrazione religiosa e ostensione della reliquia. Negli anni successivi si è sviluppata inserendo anche la sfida tra i Rioni di Montone: Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Verziere, che si affrontano per aggiudicarsi il Palio ed eleggere la castellana.