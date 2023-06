Monteluce, quale futuro per il quartiere: dibattito aperto

E adesso fa tappa a Monteluce il cartellone delle feste di quartiere “Perugia&Friends“, promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto Perugia Open District per rivitalizzare l’area della città compatta con il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni e attività commerciali nella realizzazione degli eventi. L’appuntamento con Monteluce&Friends è da oggi a domenica con un ricco programma che avrà il suo centro nella piazza Cecilia Coppoli. Per discutere dei problemi del quartiere e delle prospettive di sviluppo è stata organizzata la tavola rotonda ‘Quale futuro per Monteluce’ che si terrà alle 17.30, durante la quale saranno presentati i progetti di Comune di Perugia, Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia. All’incontro interverranno infatti Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Fausto Elisei, prorettore dell’ateneo perugino, e il Fondo Prelios sgr. L’inaugurazione alle 16.30 con l’animazione dell’Oratorio Don Cesare Farkas. Apriranno mostra fotografica e mercatini.