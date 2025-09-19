"Monteluce, lunedì ricominciano i lavori alla Casa della Comunità"

A Monteluce i lavori per realizzare la Casa della Comunità riprenderanno la prossima settimana. E’ la stessa Asl 1 dell’Umbria che lo annuncia, dopo le anticipazioni della settimana scorsa e l’approvazione di una mozione in Consiglio regionale e una in Comune, proprio per sollecitare il completamento dell’operazione della Nuova Monteluce. La vera sfida sarà ora quella del rispetto dei tempi. E la stessa direzione dell’Azienda sanitaria precisa che "si è da tempo fatta parte attiva per dare il necessario impulso alle lavorazioni e, attualmente, è ampiamente sostenuta dalla Giunta Regionale e dall’Assemblea Legislativa dell’Umbria. Difatti, anche grazie al supporto diretto della presidente Stefania Proietti, la ditta appaltatrice ha dato riscontro alle richieste della Usl Umbria 1, fornendo la necessaria documentazione tecnica per l’efficace prosieguo delle attività a partire dalla prossima settimana".

La Asl 1 risponde anche in riferimento alla preoccupazione espressa dal Gruppo consiliare del Pd, relativa alla situazione dell’edificio di via XIV Settembre di Perugia (ex Dispensario) che l’episodio verificatosi l’11 settembre - legato al presunto distaccamento di “porzioni di cornicione” - non riguarda l’immobile ma il marciapiede a sbalzo della viabilità comunale situato in prossimità della palazzina in questione. "Abbiamo verificato la situazione – afferma la direzione Asl 1 – e rilevato che la struttura portante del marciapiede presenta un evidente stato di degrado della superficie strutturale esterna, con compromissione del calcestruzzo copriferro e avanzato stato di ossidazione dei ferri di armatura. Già da tempo gli uffici competenti dell’Usl Umbria 1 avevano segnalato i fatti al Comune di Perugia per attenzionare la situazione con l’obiettivo di sollecitare un intervento di manutenzione".