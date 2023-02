Monteluce, il cantiere riparte Subito la videosorveglianza

Monteluce, qualcosa si muove. Regione, Comune, proprietà e gestore del Fondo si sono incontrati per fare un approfondito punto della situazione. A seguito del cambio di gestore (da Bnp Paribas a Prelios), è iniziata infatti la prima fase di lavori (foto) che consiste nell’attività di perimetrazione e di messa in sicurezza di tutta l’estesa area, attraverso il ripristino della recinzione di cantiere e l’inserimento della cartellonistica di sicurezza.

Successivamente si procederà alla sistemazione delle aree verdi, all’eliminazione dei rifiuti presenti e sistemazioni delle tematiche antincendio, con particolare riferimento agli ambiti da completare, come l’autorimessa in piazza della Natività. "Già questa prima fase di interventi – spiega la Regione – restituirà alla comunità perugina delle aree in sicurezza, eliminando i pericoli ed è mirata anche alla restituzione del decoro urbano del complesso, oltre a costituire la precondizione necessaria all’avvio del cantiere". Il completamento di queste attività richiede circa tre settimane, al termine delle quali sarà installato nell’area un sistema di videosorveglianza al fine di controllare e prevenire atti vandalici ed eventuali occupazioni. Dal punto di vista finanziario, questo step di lavori consentirà ai nuovi finanziatori del Fondo anche il residuo saldo definitivo dei fornitori aventi diritto (circa tre milioni di euro).