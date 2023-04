Monteleone, appuntamenti sulle orme del Perugino

MONTELEONE – Nel 500esimo anniversario della morte del Perugino, l’amministrazione comunale di Monteleone in collaborazione con tutte le associazioni locali, a partire dalla Pro Loco ’Franco Franchini’, sta organizzando tutta una serie di appuntamenti di piacevole intrattenimento per vivere il borgo da aprile a dicembre. Motore di tutto, ovviamente, sarà l’arte insieme alla presentazione di libri, concerti musicali, sagre, il Corteo Storico fino ad arrivare alle manifestazioni natalizie. Un ampio cartellone di eventi accompagnerà i cittadini monteleonesi e tutti coloro che si recheranno nel borgo dell’Alto Orvietano. Il primo evento dell’anno e che inaugura la bella stagione sarà l’evento di oggi e domani denominato ’’Primavera monteleonese. Alla scoperta del Perugino e dei sapori tradizionali’’, due giornate completamente legate all’arte del Perugino, ai sapori e alle tradizioni locali. La manifestazione prevede, nella prima giornata, l’inaugurazione del percorso per immagini ’’Sulle tracce di Pietro Perugino’’ alle 17 in piazza Garibaldi.