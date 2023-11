Montedoglio, duello sull’acqua. Tariffe uguali per Umbria e Toscana

Si va verso l’armonizzazione delle tariffe di Umbria e Toscana per l’uso irriguo della diga di Montedoglio. Attualmente infatti, utilizzando la stessa acqua dell’invaso per l’irrigazione, in Toscana si pagano 15 centesimi al metro cubo e in Umbria 23 centesimi. Ora però l’assemblea legislativa ha approvato all’unanimità la mozione (a firma Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini, Lega) che chiede un "impegno per l’armonizzazione delle tariffe applicate agli utenti umbri".

Con il documento si impegna l’assessore regionale ad avviare un tavolo tecnico coinvolgendo Afor, le associazioni di categoria e i Comuni interessati affinché si possa arrivare ad armonizzare le tariffe. Illustrando l’atto di indirizzo, Puletti ha spiegato che si tratta di "una battaglia di buonsenso, avanzata da anni dal mondo agricolo e dalle istituzioni". L’amministrazione comunale di Citerna tra l’altro si era fatta promotrice di un incontro molto partecipato e la II Commissione regionale ha aperto un’importante interlocuzione tra enti e associazioni coinvolte.

Proprio ieri inoltre a Sansepolcro in un convegno sono state affrontate diverse tematiche e opportunità riguardanti la diga. "Sappiamo molto bene che il costo maggiore da parte dell’Umbria rispetto alla Toscana è determinato da diversi fattori, tra i quali un sistema di rete irriguo obsoleto, l’inserimento di un canone annuo che gli agricoltori devono pagare e anche una geografia morfologicamente diversa del territorio umbro, collinare rispetto alla più lineare Toscana. Ma è altrettanto vero che occorre prendere in mano la questione", hanno aggiunto nel corso del consiglio regionale. L’equiparazione non avverrà a breve termine, ma la politica intanto "può prendere contezza di questa problematica e insieme ad Afor avviare un percorso che possa giungere a una progressiva armonizzazione delle tariffe, nel rispetto degli agricoltori umbri". Mancini ha ricordato che "fino al 2017 la Regione Umbria pagava la manutenzione straordinaria per un ammontare di 800mila euro mentre ora questi costi vengono pagati dall’Ente irriguo e ricalcolati in tariffa. Di certo non devono essere gli agricoltori a pagare e nell’Alta Valle del Tevere si fanno colture che richiedono molta acqua". Anche il consigliere Michele Bettarelli (Pd) condiviso "l’approccio della mozione. I costi sono effettivamente diversi nelle due Regioni, a fronte di un costo dell’Ente irriguo che si aggira sui 4 centesimi. Si tratta evidentemente di abbassare il costo pagato dagli umbri e non certo di aumentare quanto pagato dagli agricoltori toscani".