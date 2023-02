Montecastelli, restyling per la scuola

Una “nuova“ scuola a Montecastelli. Sono partiti in questi giorni i lavori presso la “materna“ della frazione, con interventi che riguardano la ristrutturazione, il consolidamento e l’adeguamento impiantistico dell’edificio per un importo di 330mila euro, frutto di un finanziamento statale. "Ogni volta che si rinnova una scuola si da un messaggio positivo nei confronti di tanti studenti e delle loro famiglie – dice l’assessore all’Istruzione Alessandro Villarini (foto), che aggiunge – va avanti così l’ingente piano dell’amministrazione comunale sulle scuole del territorio che ha portato alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia ’Marcella Monini’ e all’inizio dei lavori per la nuova scuola di Niccone. A breve prenderanno il via gli interventi per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Calzolaro che hanno un importo di 540mila euro. Sono in programma anche il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico della scuola primaria ’Anna Frank’ di Verna per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni di euro e il primo stralcio dell’efficientamento energetico della scuola primaria ’Giuseppe Garibaldi’ del capoluogo (124mila euro). Un’attenzione particolare sarà data anche alla costruzione del nuovo asilo nido comunale in via Morandi, che andrà a costituire, insieme alla nuova scuola dell’infanzia ’Marcella Monini’, un polo didattico ed educativo per ragazzi da 0 a 6 anni. Per questa importantissima opera il Comune di Umbertide è riuscito a ottenere un finanziamento di 2,5 milioni di euro".

Pa.Ip.