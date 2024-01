Monni a capo di una lista civica. Si parte da un luogo simbolo

Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma tutti in città parlano della candidatura a sindaco di Massimo Monni. Lui non conferma e non smentisce. Di Monni si sa che è un politico di lungo corso. Ex socialista-craxiano ha fatto parte poi del centrodestra, è stato consigliere comunale e regionale.

Ma con chi giocherà la partita per la poltrona più importante di Palazzo dei Priori? Monni potrebbe governare un cartello di liste civiche per drenare voti a destra e sinistra. La linea, conoscendo i suoi trascorsi politici, dovrebbe essere liberale e riformista di ispirazione terzopolista. E da qui l’agitazione di centrodestra e centrosinistra spaesate da una discesa in campo così trasversale e ancora poco definita. A quando dunque l’ufficialità? Molto presto. E anche sul “dove“ ci sono rumors e commenti. Sembra infatti che Monni abbia deciso di convocare una conferenza stampa non in una sede istituzionale o in un locale, ma in un contenitore dismesso da tempo. Un luogo molto caro ai perugini, perché è stato un edificio simbolo per generazioni di persone. Ma come mai uno spazio abbandonato? Anche qui azzardiamo una risposta: forse per accendere i riflettori sui tanti, troppi edifici abbandonati che invece potrebbero ritornare ad avere un ruolo importante per la città?. Tema cavalcato anche dagli universitari, che di recente hanno elaborato un lungo dossier sugli spazi da rigenerare, evitando nuove calate di cemento.

Silvia Angelici