Monito sulle infrastrutture: "Basta con le indecisioni. Tutti dalla stessa parte"

"Infrastrutture: basta con le indecisioni e le dietrologie che all’Umbria hanno fatto perdere molte occasioni di sviluppo". Il presidente della Camera di Commercio, dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, suona la sveglia sulle infrastrutture e fa esempi di quali importanti occasioni l’Umbria abbia perso negli anni in questo campo per mancanza di collaborazione e sinergia nelle scelte: "E Sulla Stazione Medioetruria e su altre opere, come ad esempio il Nodino, non ripetiamo gli stessi errori" ammonisce.

Proprio sulla stazione ad alta velocità ricorda che sono stati effettuati "studi, analisi, Libri Bianchi, coinvolgendo tecnici di alto valore che hanno dato il loro responso e dopo che abbiamo concertato con le Ferrovie e le istituzioni nazionali. Stesso discorso vale, ad esempio, per il Nodino di Perugia. Ora – afferma – sulla scia di questo metodo trasparente, spingiamo tutti dalla stessa parte per realizzare queste opere infrastrutturali importanti per l’Umbria".

Poi svela un anedotto: "Tra le occasioni perse il fatto che Perugia e Arezzo avrebbero potuto avere il treno dell’alta velocità Frecciarossa già nel 2010. Su quest’ultimo fatto voglio ricordare che, dopo aver trovato l’accordo tra tutti, comprese le Ferrovie dello Stato, per l’arretramento del treno dell’alta velocità da Firenze ad Arezzo e Perugia, il giorno della firma dell’intesa – ricorda Mencaroni – eravamo tutti presenti, dalla Regione Toscana e province toscane interessate con i loro assessori competenti, ai presidenti delle Camere di Commercio delle province toscane coinvolte, ai rappresentati delle Ferrovie dello Stato, ma non si presentarono né l’assessore regionale dell’Umbria, né quello provinciale di Perugia. Mi ritrovai solo e firmai. Però, senza la sigla delle Istituzioni umbre, che pure avevano condiviso e concordato la trattativa e i suoi risultati, la sola mia firma fu, ovviamente, monca". Mencaroni traccia poi alcuni punti di una visione per l’Umbria e in questo contesto rilancia la proposta di un fondo almeno biennale per integrare le retribuzioni dei migliori laureati assunti dalle imprese umbre. Intanto, sottolinea, "le imprese di capitali della regione recuperano produttività del lavoro, che è ormai superiore alla produttività delle imprese di capitali di Marche e Toscana".