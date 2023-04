Monica Sassi alla guida della Fondazione Cassa

FOLIGNO – E’ la dottoressa Monica Sassi il nuovo presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno per il prossimo quadriennio. L’organo di indirizzo si è riunito ieri e ha eletto il nuovo consiglio d’amministrazione che vede anche Donatella Barbabianca Filippi, Rosa Bisogni, Paolo Verducci, Emanuele De Donno. La dottoressa Monica Sassi è un medico specialista in oncologia, ha diretto la Struttura di oncologia ed ematologia degli Ospedali di Foligno e Spoleto - Usl Umbria 2 (è da poco in pensione) ed ha già maturato una esperienza a Palazzo Cattani in quanto già membro dell’Organo di Indirizzo. Tra le priorità subito individuate dalla dottoressa Sassi, quella di confermare e portare avanti "la nuova concezione della nostra Fondazione, non più semplice ente erogatore ma soggetto attivatore del cambiamento, promotore di idee per lo sviluppo, e tutto ciò facendo tesoro del patrimonio immateriale maturato in questi decenni". La Fondazione andrà avanti, ha aggiunto Sassi, collaborando "con le Istituzioni locali, in particolare col Comune di Foligno e con gli altri enti locali di riferimento e con gli altri attori pubblici e del privato sociale del territorio. Una delle mie priorità sarà quella di coinvolgere maggiormente i giovani e di incrementare, nella compagine sociale, la presenza del mondo del volontariato". Dalla presidente Sassi anche il ringraziamento al presidente uscente, Umberto Nazzareno Tonti. Il nome della Sassi era spuntato tra i ’rumors’ della vigilia, ed ha trovato conferma, dopo che in precedenza erano circolati anche quelli del dottor Mauro Zampolini e del dottor Bruno Checcucci. Ora si passerà alla verifica tecnica di eventuali incompatibilità e poi tutti al lavoro.

Alessandro Orfei