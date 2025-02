Monica Paradisi eletta vicepresidente del Cal

La tifernate Monia Paradisi, consigliera comunale è stata eletta lunedì alla vicepresidenza del Consiglio delle autonomie locali dell’Umbria (Cal) insieme al sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia e al presidente Erigo Pecci, primo cittadino di Bastia Umbra. Ne ha dato notizia con una nota di congratulazioni per le nomine, la presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, Sarah Bistocchi. Il sindaco Luca Secondi in apertura del Consiglio comunale a nome dell’assemblea ha formulato le più sentite felicitazioni alla consigliera Paradisi. Il Cal è un organo previsto dalla Costituzione, istituito dallo Statuto regionale: è composto da membri di diritto, elettivi e designati. L’istituzione del Consiglio delle autonomie locali quale forma organizzativa stabile di raccordo tra enti, ha come obiettivo quello di dare attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Alle congratulazioni del sindaco si unisce anche la consigliera regionale, Letizia Michelini, che ha sottolineato il ruolo importante dell’organismo regionale augurando ai neo eletti tifernati buon lavoro per lo svolgimento del mandato.