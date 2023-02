Mondiali di Scherma Paralimpica "Attese in città 30mila presenze"

TERNI Attese 30mila presenze per i Mondiali di Scherma Paralimpica che si svolgeranno in ottobre a Terni. ll presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi, ha presentato l’iniziativa alla Bit di Milano nel padiglione della Federazione Italiana Scherma. "La nostra organizzazione è in fermento perché la manifestazione è vicina (2-8 ottobre ) - spiega Tiberi –. Ci saranno molti atleti provenienti da diverse nazioni e continenti. Vorrei ricordare che Terni ha già accolto in passato eventi internazionali come il Campionato Europeo di Scherma Paralimpica nel 2018, sempre organizzato dal Circolo Scherma Terni. Il campionato mondiale sarà ancora più impegnativo perché ci saranno paesi importanti come la Cina e l’ America. Sarà per gli atleti l’ opportunità della qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il Comune e l’ amministrazione di Terni, la Federazione Italiana Scherma e tutto lo staff organizzativo del Circolo Scherma oltre alle istituzioni e alle strutture ricettive sono pronte per accogliere tale kermesse sportivo-turistica". "I grandi nomi della scherma saranno presenti - continua Tiberi – a testimonianza dell’ importanza di questo grande avvenimento, come Bebe Vio ed altri. Si prevede un tutto esaurito con circa 30mila presenze perché ogni atleta porterà il proprio enturouge oltre ai turisti e agli appassionati di scherma. L’ indotto turistico che si sovrappone a quello sportivo darà vita ad una sinergia vincente per il comune e sicuramente per la nostra regione che diventeranno un fiore all’occhiello dell’ Italia"