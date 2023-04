Mondiale juniores "Il campione Felici è l’Umbria migliore"

Ricevuto a Palazzo Cesaroni dal presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta il diciottenne Francesco Felici, tennista in carrozzina originario di Bastia che ha conquistato la terza posizione nel ranking mondiale juniores. "Francesco rappresenta l’Umbria migliore, un’autentica eccellenza che porta con grande orgoglio il nome della nostra regione nel mondo e a livello nazionale, dove si è confermato campione italiano nella classifica juniores – dice Squarta - Ora lo aspetta il torneo U.S. Open di New York di weelchair".