Monastero Santa Veronica. Chiostro rimesso a nuovo

La vicinanza della città e delle sue associazioni alle suore Cappuccine del monastero di Santa Veronica. Il Lions Club Città di Castello Host guidato dalla presidente Catia Cesarotti, ha provveduto all’imbiancatura delle logge interne del chiostro "luogo centrale della nostra vita, ma anche un punto di riferimento per l’intera città; ogni anno accoglie migliaia di pellegrini che desiderano conoscere Santa Veronica e respirare un po’ di quella pace che abita tra le nostre mura", dicono suor Chiara e le sorelle cappuccine del monastero che porta il nome della santa. Quest’anno inoltre sempre grazie al lavoro in prima persona di Marcello Fortuna e di Marco Morini, è stato terminato il completo restyling del chiostro: "Dopo aver imbiancato l’anno scorso la parte esterna e più grande del chiostro, tra agosto e settembre di quest’anno, hanno affrontato quella interna riconsegnandoci uno spazio rimesso del tutto a nuovo per noi e per i tanti fedeli e pellegrini che lo vivono".