"Molte case popolari sfitte. Anziani confinati ai piani alti"

TERNI "Il confronto con il territorio e un impegno concreto per garantire il diritto alla casa". Questa la motivazione alla base del sopralluogo che ieri ha portato l’assessore regionale alle politiche abitative, Fabio Barcaioli, a Terni per verificare lo stato degli alloggi Ater, compresi quelli ancora non assegnati. La visita si è tenuta in particolare nelle abitazioni di via Brodolini e del quartiere San Giovanni, "dove sono emerse - riferisce una nota della Regione - diverse situazioni problematiche". "Molte case popolari infatti risultano sfitte, mentre numerosi residenti, soprattutto anziani e persone con difficoltà motorie – aggiunge la Regione – , sono costretti a vivere ai piani alti senza la possibilità di spostarsi agevolmente, nonostante la presenza di appartamenti vuoti ai piani terra". "Abbiamo il dovere di affrontare il tema dell’edilizia residenziale sociale con serietà e soluzioni, non con sterili polemiche. Sono venuto a Terni per vedere con i miei occhi la situazione, ascoltare le esigenze del territorio e lavorare su una solida base" ha spiegato Barcaioli. "Il lavoro della Regione - continua l’ente - si inserisce in un percorso che punta a correggere rigidità ingiuste e a garantire l’accesso agli alloggi pubblici a chi ne ha effettivamente bisogno. La modifica della legge regionale 23/2003, già approvata in Giunta, rimuove il vincolo della residenza quinquennale, dichiarato incostituzionale, e introduce criteri più equi per l’assegnazione".