Molini Popolari da record "Produciamo ricchezza"

La Molini Popolari Riuniti ha approvato il bilancio 2022, caratterizzato da molte luci e qualche ombra nonostante il notevole fatturato di ben 100 milioni di euro, record per l’azienda. "Il 2022 è stato un anno molto complicato che ha registrato una perdita di esercizio seppur contenuta – ha spiegato il presidente Matteo Baldelli – ma il risultato negativo deve però essere contestualizzato nella particolare concentrazione di eventi avversi esterni". Tra questi la guerra, l’aumento delle materie prime e dei costi dell’energia, che hanno portato ad "un aumento per energia elettrica e gas di due milioni di euro", "costi che non sono stati completamente coperti dal forte aumento del fatturato, maggiore di ben 16 milioni di euro rispetto al 2021". Baldelli è però soddisfatto: "Nel 2022 abbiamo avuto un cash flow di oltre un milione e 600 mila euro, sintomo che continuiamo a produrre ricchezza. Abbiamo mantenuto l’equilibrio della gestione finanziaria e tenuto sotto controllo il credito. Gli investimenti sono proseguiti, con il completamento del centro di stoccaggio e servizi di San Martino in Campo e alla ristrutturazione di parte del panificio di Solomeo".

Ed ancora: "Siamo soddisfatti dei risultati dell’impianto molitorio di Amelia. Con questo esercizio – ha concluso Baldelli – si chiude una fase complessa ma la nostra azienda resta solida, strutturata e capace di ripartire dopo il periodo turbolento. L’equilibro patrimoniale economico e finanziario ci fanno essere fiduciosi. Abbiamo davanti a noi molte sfide che vengono dalla consapevolezza che il mondo non è più quello di tre anni fa, che c’è voglia di cambiamento e ormai si può dire che l’evoluzione è diventata una necessità. Dovremo essere protagonisti di questo processo di transizione".