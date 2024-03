Molinari (Uil):: "La libertà alla base di tutti i diritti"

TERNI - Celebrazione della Giornata internazionale delle donne alla Uil di Terni. L’iniziativa si intitolava "Liberamente donna" e ha visto gli interventi di lavoratrici e rappresentanti sindacali. "Fondamentale – ha detto il segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari – celebrare un momento di questo tipo ricordando che la vera base per i diritti delle donne è la libertà, economica e di scelta, che garantisce così il futuro". Evidenziata una disparità e discriminazione latente, che riguarda per esempio anche la sicurezza sul lavoro, dove i dispositivi di protezione individuale risultano pensati per le donne. Diversi i racconti di violenza subita dalle donne lavoratrici, sia per denigrazioni che per offese dirette o indirette. Situazioni che rischiano di sfociare nella violenza. I rappresentanti della Uil hanno poi regalato a 100 lavoratrici in strada 100 mimose, il fiore simbolo della giornata.