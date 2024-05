Molestie sessuali su due bambine. Orrore tra le corsie di un negozio. Uomo arrestato in flagranza di reato

Arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di due bambini. L’uomo, 46 anni, è stato fermato mentre infilava la mano nei pantaloni di una bimbetta piccolissima, tra le corsie di un negozio. L’arresto è avvenuto in flagranza e il 46enne dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata ai danni di due bambine. I fatti sono accaduti sabato scorso in un noto esercizio commerciale, nella zona industriale di Sant’Eraclio, quasi all’orario di chiusura. L’uomo si è avvicinato a una piccola di cinque anni che si era attardata a guardare uno scaffale, e ha iniziato a palpeggiarla. I genitori, che erano tornati indietro a cercare la figlia, si sono accorti dell’accaduto e, insieme al commesso del negozio, hanno chiamato i Carabinieri di Foligno.

Una volta sul posto, gli uomini dell’Arma hanno iniziato le indagini raccogliendo tutte le testimonianze dei clienti del negozio che si trovavano lì e visionando anche le immagini della videosorveglianza. Nel mentre, si è avvicinato anche un altro genitore che ha fatto presente come la stessa condotta era stata adottata nei confronti della figlia, un’altra bambina di otto anni che, tornati a casa, aveva riferito la vicenda. Per questo, a quel punto, i genitori erano tornati in negozio.

Al termine degli accertamenti il 46enne è stato tratto in arresto nella flagranza del reato: è accusato di violenza sessuale aggravata. In accordo con l’autorità giudiziaria spoletina, è stato associato alla casa circondariale di Perugia Capanne in attesa del rito direttissimo. A seguito della convalida dell’arresto, il gip del Tribunale di Spoleto, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. L’uomo arrestato non aveva precedenti per reati di violenza sessuale su minori, non era mai stato attenzionato per reati che potesso avere attinenza con la pedofilia. L’unico precedente che gli viene ascritto è un episodio di guida in stato di ebrezza.

Si tratta di un italiano residente nel folignate. Non è escluso che sull’uomo vengano condotti accertamenti psichiatrici. Indubbiamente l’episodio ha lasciato particolare sgomento per la sua gravità e per l’essersi verificato in un luogo frequentatissimo dalle famiglie.