Due bambine molestate a scuola, ottantenne indagato per violenze

Perugia, 4 luglio 2023 - L’orrore delle presunte attenzioni del volontario nei confronti di due bambine è rivissuto in aula. Nel racconto delle presunte vittime che, in audizione protetta, sono state sentite dal giudice per le indagini preliminari, Piercarlo Farabotta, nell’ambito dell’incidente probatorio dell’inchiesta per violenza sessuale. In circa due ore di racconto, le ragazzine avrebbero ripercorso le attenzioni che l’uomo, un vigilante volontario 80enne, avrebbe rivolto loro, in particolare durante la pausa pranzo tra le lezioni della mattina e quelle del pomeriggio.

Pausa alla quale l’addetto avrebbe presenziato in funzione di vigilanza, visto che le due piccole non mangiavano con il resto dei compagni alla mensa. E proprio del fatto di trovarsi di fatto da solo con loro, l’uomo avrebbe approfittato.

Nelle parole delle bambine, quindi, sono stati rivissuti quegli attimi di terrore, i loro tentativi di sottrarsi a massaggi e carezze sgradite. Racconti, a quanto si è potuto apprendere, coerenti con quanto già dichiarato dalle piccole presunte vittime (una delle quali è assistita dall’avvocato Marco Piazzai) nel corso di una precedente audizione protetta, dopo la denuncia da parte dei familiari di una delle due studentesse che di quelle attenzioni anomale aveva fatto subito confidenza con mamma e papà. Confidenze che si erano rivelate decisive per dare corso alle indagini e avviare un procedimento nei confronti del presunto responsabile.

Di "divergenze" emerse nell’audizione di ieri rispetto a quanto dichiarato in precedenza dalle presunte vittime parla, invece, l’avvocato Teresa Giurgola, che assiste l’indagato. I fatti contestati risalgono allo scorso marzo. Dopo l’incidente probatorio, le indagini, coordinate dal pm Bettini (ieri in aula sostituito dal collega Cicoria), si avviano verso la conclusione.