Zio “orco“ davanti al giudice: "Molestò le due nipotine"

Perugia, 14 settembre 2023 – È accusato di molestie e violenze sessuali. Lui 39 anni, loro 6 e 11 anni. Lo zio e le sue nipotine. Ieri l’udienza filtro che è stata rinviata direttamente all’8 novembre. Secondo quanto contestato all’imputato, lo zio, a cui le bambine erano state affidate affinché si prendesse cura di loro, avrebbe costretto le bimbe "a subire atti sessuali" di notte, nel letto, nella casa della nonna, in macchina quando le andava a riprendere a scuola oppure le accompagnava alle diverse attività sportive.

Oppure , ancora, durante alcuni periodi di vacanza, in estate. I presunti abusi, sempre secondo la ricostruzione dell’accusa, si sarebbero verificati in un arco di tempo che va dal 2008 alla primavera del 2019. Tra gli episodi ricostruiti dagli inquirenti, anche una notte da incubo nel corso della quale l’uomo avrebbe tentato un approccio al quale una delle nipotine si sarebbe sottratta "riuscendo a chiudersi nel bagno della camera dell’hotel nel quale, impaurita, trascorse l’intera notte". "Zio cosa fai, smetti" il grido disperato della piccola. L’udienza, come detto, è stata aperta e subito rinviata.

I genitori delle due vittime si sono costituiti parte civile con l’avvocato Raffaela Fiorucci. L’imputato, invece, è difeso dagli avvocati Eugenia Giglio e Luca Maori. Come detto, si torna in aula ai primi di novembre.