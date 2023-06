Molesta gruppo di ragazzini Un genitore lo blocca

CITTA’ DI CASTELLO – Ha molestato con atteggiamenti osceni un gruppo di minorenni che stava festeggiando il fine anno scolastico con una giornata in località Sasso di Città di Castello: per questo un uomo di 32 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di stato del Commissariato. A dare l’allarme alcuni genitori che stavano trascorrendo il pomeriggio in allegria assieme ai figli e che, alla vista dell’uomo che mostrava anche le parti intime ai bambini, hanno chiesto aiuto chiamando il numero unico di emergenza.

A seguito della chiamata i poliziotti hanno raggiunto la località sulle colline di Città di Castello molto frequentata nel periodo estivo. Gli agenti hanno preso contatti con uno dei genitori, il quale ha raccontato quanto era accaduto poco prima. In pratica durante i festeggiamenti degli studenti per la fine dell’anno scolastico, il genitore mentre "sorvegliava" alcuni bambini intenti a fare il bagno nel fiume, aveva notato un uomo che, dopo essersi denudato, aveva mostrato i genitali ai bambini presenti, tutti under 13. Il molestatore era stato subito bloccato dal genitore che sconvolto per quanto accaduto, immediatamente si è rivolto alla polizia. All’arrivo degli agenti il trentenne è stato dunque identificato: si tratta di un cittadino di origine marocchina, classe 1991, incensurato – che è stato poi accompagnato nella sede degli uffici del commissariato. Al termine delle attività di rito, il 32enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di atti osceni in luogo pubblico. La sua posizione è al vaglio delle autorità che stanno indagando per capire se si è trattato di un episodio isolato o se altre segnalazioni possano essere riconducibili a lui.