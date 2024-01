Moiano, lavori al parco di via Lombroni: ecco i giochi inclusivi

CITTÀ DELLA PIEVE - Lavori di riqualificazione in vista per la frazione pievese di Moiano. L’amministrazione comunale si è aggiudicata quasi 30mila euro presentando un progetto di miglioramento del parco giochi di via Dante Lombroni. In particolare sono previsti l’inserimento di nuovi giochi (compresi quelli inclusivi, che possono pertanto essere utilizzati da bambini con qualsiasi livello di abilità motoria e cognitiva), la cura e manutenzione del verde esistente e dell’inserimento di nuove piante, l’installazione di nuovo arredo urbano (panchine e cestini per la spazzatura) e, infine, la posa in opera di una nuova staccionata. Per Moiano è anche in corso di elaborazione il progetto per la realizzazione di un campo da tennis al fine di ampliare e potenziare la funzionalità e i servizi sportivi della frazione, per un investimento totale di circa 50mila euro. A breve, infine, nell’ambito dell’efficientamento energetico verranno installati anche nuovi punti luce a matrice led, lungo via Stradone direzione lago, Po del Loto e Maranzano direzione San Biagio.