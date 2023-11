“Mogol racconta Mogol“ all’Auditorium. San Domenico

Si chiama “Mogol racconta Mogol“ il concerto-spettacolo di beneficenza che si tiene sabato alle 21 all’Auditorium, alle presenza dello stesso Mogol, segno tangibile del suo sostegno ai bambini della Scuola Terra Santa School di Gerico. alla quale verrà devoluto il ricavato. Lo spettacolo si apre con l’introduzione di Arianna Pasqualoni e termina con i ringraziamenti e la riflessione di Padre Giuseppe Battistelli, presidente dell’Associazione: durante il suo svolgimento verranno presentati dalla band “Progetto Mogol“ molte canzoni che hanno caratterizzato la vita dei giovani a partire degli anni ’70 intervallati da racconti del maestro Mogol, sugli episodi i più affascinanti della sua vita artistica. Giulio Rapetti in arte Mogol ha scritto canzoni non solo per Lucio Battisti, ma anche per Mina, Celentano, Morandi, Cocciante, Vanoni, Dalla e tantissimi altri tanto da essere l’artista che ha venduto più dischi dopo i Beatles e Elvis Presley. Nel 1981 ha fondato ad Avigliano il Cet, Centro Europeo Tuscolano, celebre scuola di musica. Prevendita biglietti su TicketItalia, call center 0743.222889.