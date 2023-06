Moda & co. folignati al top Al Pitti decolla “Ominide“ Progetto internazionale

Il ritorno all’origine. A quella socializzazione originaria che richiama lo stare insieme intorno a un falò, e che sfrutta sì il filtro dei social ma senza abusarne o subirlo finendo col perderne il controllo. Un’idea che si cela dietro "Ominide", il progetto di tre giovani imprenditori umbri under30, Leonardo Agostini, Marta Ceccarini e Andrea Di Biagio che partendo da Foligno hanno messo insieme le loro competenze nella moda, nel retail e nel marketing per lanciare qualcosa di innovativo, tradizionale, ma anche moderno in un connubio di artigianalità e strategia d’impresa. Un’idea che nasce nel 2013 quando sono proprio loro tra i primi a capire le reali potenzialità di Instagram e a creare il loro brand di moda "Prosac". Si distinguono subito per i loro prodotti realizzati con materiali ecosostenibili come i papillon fatti con la juta e il legno, richiestissimi soprattutto all’estero fino a creare una vera e propria rete di vendita molto ampia. Poi il progetto si amplia e "Ominide" diventa un’agenzia di consulenza specializzata in marketing, comunicazione ed eventi. "Oggi in occasione del Pitti lanciamo a Firenze un’altra fetta del nostro business – raccontano – che è quella dell’internazionalizzazione dei marchi, in pratica presentiamo sette brand per i quali abbiamo preparato una strategia che permetterà loro di farsi conoscere nei mercati esteri come quello asiatico". Si parte da qui per fare tappa a Seoul in Corea del Sud, dove il gruppo parteciperà alla fiera "Italian Fashion Days in Korea" e per finire a Tokyo con una grande evento il prossimo anno ai "Meeting days" che raccoglieranno i più importanti protagonisti del mercato nipponico del mondo del fashion. "Sono gli Ominide shows per l’appunto che hanno come obiettivo quello di far conoscere il know how italiano e la sua qualità all’estero, mercati dove è necessario usare approcci completamente diversi dal punto di vista comunicativo e di marketing". Un’idea intelligente. "Siamo un collettivo creativo – continuano – perché amiamo ricreare attraverso Ominide spazi di condivisione per permettere a chi ha la nostra stessa visione di lavorare con noi, condividere idee e discuterne". Terzo filone del progetto è quello legato alla vendita fisica, nello store di via XX settembre Foligno e sulla piattaforma www.ominide.com

Ludovica Criscitiello