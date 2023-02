Mobilitazione per l’ospedale Meyer di Firenze

Mobilitazione del mondo agricolo, e non solo, per l’ospedale Meyer di Firenze. Torna ufficialmente, dopo due anni di attesa, nel segno della solidarietà la Festa degli Agricoltori. La manifestazione, giunta alla IX edizione, si terrà il prossimo 19 febbraio e attraverserà i comuni di Bastia Umbra, Assisi e Spello. Il ricavato della manifestazione, determinato da sponsorizzazioni e offerte libere, sarà totalmente devoluto in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, in particolare per il reparto di Malattie Metaboliche. L’evento è stato presentato ieri a Perugia, nella Sala d’Onore della Regione Umbria alla presenza del vicesindaco di Assisi Valter Stoppini, di Moreno Landrini, sindaco di Spello e dell’assessore di Bastia Umbra Stefano Santoni, di Alessio Castellani, rappresentante del Comitato Agricoltori, organizzatore e ideatore della festa e di Francesco Cavanna, presidente della Pro Loco Santa Maria degli Angeli. "I bambini sono il sorriso della vita e fare del bene è lo scopo primario di questa iniziativa – ha sottolineato Castellani -. Sarà la prova del nove, essendo la nona edizione, con tante novità. Grazie ai comuni di Assisi, Spello e Bastia Umbra, grazie ad Umbriafiere che ci vedrà protagonisti per la prima volta: è la festa la sognavo ed ora è realtà. Una grande realtà nel nome di San Francesco di Assisi. Abbiamo creato una grande famiglia, ne attendiamo tantissimi". Durante la presentazione di ieri è stato illustrato il programma della festa che, domenica 19 febbraio, prenderà il dalla prima mattina con la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, cui seguirà la benedizione dei mezzi agricoli in via Los Angeles (ore 10).

Poi il corteo che percorrerà le vie dei comuni coinvolti. Il tutto si concluderà con un momento conviviale al quale parteciperanno autorità ed agricoltori con le proprie famiglie, un momento in verranno consegnati i premi ai soggetti vincitori per le varie categorie: trattore "donna" (guidato cioè da una donna), trattore dell’anno, miglior partecipante, macchina semovente. Prevista la consegna, a tutti i partecipanti, di gadget in ricordo della festa.

