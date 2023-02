Mobilità integrata treno-autobus

Treno più bus da oggi è possibile anche a Spoleto. Il progetto, già attivato in altre città della regione da Trenitalia e Busitalia, si chiama “Spoleto Link“ ed è stato inaugurato ufficialmente ieri mattina alla presenza del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, di Sabrina De Filippis, Alessio Cinfrignini e Amelia Italiano, dirigenti di Trenitalia. Il nuovo progetto assicura sessanta collegamenti giornalieri treno-bus ed il biglietto è anche acquistabile in un’unica soluzione su trenitalia.com e in tutti i canali di vendita Trenitalia. Il turista quindi arriva a Spoleto ed in autobus raggiunge il percorso meccanizzato della Posterna che lo porta direttamente al centro storico.

"I sistemi di mobilità integrati sono cruciali nella scelta della destinazione per i nostri clienti e quindi cruciali per generare valore per i nostri territori". L’assessore Melasecche ha ricordato che la priorità della Regione è quella di portare a termine il raddoppio del binario nella tratta tra Spoleto e Campello sul Clitunno, ma il doppio binario rimane fondamentale anche sul tratto Spoleto-Terni. Ad effettuare il taglio del nastro è stato il sindaco Andrea Sisti che ha colto l’occasione per annunciare l’imminente intervento di manutenzione per sostituire i tappeti meccanizzati della Posterna, guasti e fermi da oltre un anno. I lavori partiranno il prossimo 15 marzo.