Missione a Bruxelles per le risorse europee

GUALDO TADINO – Anche il sindaco di Gualdo Tadino e presidente Ali Umbria, Massimiliano Presciutti era presente a Bruxelles dal 14 al 17 novembre scorso, insieme ad una delegazione composta da sindaci, amministratori, funzionari e tecnici di altri comuni umbri. L’appuntamento era il workshop “Comuni in Europa”, promosso da Anci Umbria e Cal Umbria ed organizzato in collaborazione con Aiccre (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) regionale e con la Confederazione delle Autonomie Locali, con il sostegno di Regione Umbria. "È stata un’esperienza formativa molto significativa ed un momento importante di confronto fra sindaci, amministratori, funzionari e tecnici sia dal punto di vista locale sia europeo - ha sottolineato il sindaco –. Sono state giornate intense, che ci hanno permesso di conoscere meglio il funzionamento di tutte le istituzioni europee e di prendere atto delle opportunità, delle pratiche e dei meccanismi attivi che sono alla base dei bandi europei rivolti ai nostri enti locali, con il fine di attrarre risorse per sviluppare nuovi progetti per i nostri territori". Le aree tematiche studiate sono state: digitale, ambiente ed energia, mobilità sostenibile e trasporti, inclusione sociale e salute, cultura e turismo. Gli incontri si sono svolti alla sede di Bruxelles della Regione Umbria e nelle varie istituzioni europee, per concludere poi i lavori al Consiglio Europeo dove si è parlato del ruolo attivo delle Agenzie di sviluppo regionali.