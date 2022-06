Miss Mondo, ragazza umbra in finale. "Avevo perso le speranze"

Perugia, 10 giugno 2022 - Ce l’ha fatta. Greta Narcisi, Miss Mondo Umbria 2022, è rientrata nella rosa delle 25 finaliste nazionali che il prossimo 18 giugno si contenderanno a Gallipoli la fascia di Miss Mondo Italia. "Sono molto felice di aver intrapreso questa bellissima esperienza – dichiara Greta - e sono felice che mi abbiamo dato la possibilità di farlo. Non mi aspettavo di rientrare tra le 25 perché il mio numero è stato chiamato tra gli ultimi e quindi avevo già perso un po’ le speranze. Poi, quando mi hanno citato mi sono sentita ‘volare’, ero veramente felice di poter rimanere ancora qui e di poter vedere come andrà a finire questa esperienza bella e formativa".

Ma aldilà delle passerelle, chi è Greta Narcisi? Quali gli obiettivi per il futuro? La bella finalista ha 17 anni ed è di Bastia Umbra, frequenta l’indirizzo economico sociale del liceo Sesto Properzio, tanti i sogni all’orizzonte compresa una bella carriera professionale attinente al suo percorso di studi. Tornando alle fesce e ai concorsi, niente da fare per, l’altra finalista umbra in gara, la 25enne Sofia Monetti che aveva superato la precedente selezione rientrando tra le prime 50 d’Italia.