Miss Italia in Umbria La reginetta è Silvia

Seconda tappa provinciale per il tour umbro di Miss Italia. Nella selezione andata in scena a Gualdo Tadino, presentata da Laura Lanzi (Miss Sport Giova 2022) e da Linda Alessi (Miss Umbria 2022) è stata incoronata reginetta Silvia Armillei, 21 anni di Nocera Umbra, che conquista il titolo di “Miss Mathreex“. Seconda classificata (titolo di “Miss Rocchetta“) è Alessandra Marini, 20 anni di Spoleto, studentessa di lettere moderne, terza (“Miss Framesi“) è Aurora Dileo, artista circense di 21 anni, anche lei spoletina. Quarto posto per Yasmine Sekrouf, 18 anni di San Giustino, studentessa di Scienze umane, quinto per Aurora Gramaccini, 22 anni di Foligno, estetista e ballerina e sesto posto per Valeria Liurni, 21 anni di Terni parrucchiera.

Le ragazze in gara hanno sfilato, hanno parlato della loro vita e lanciato messaggi importanti ai propri coetanei: "Amatevi nonostante tutto, accettatevi per quelli che siete, unici e preziosi", hanno detto in passerella, mostrandosi belle, decise e consapevoli. La Upside Agency, agenzia esclusivista del concorso per l’Umbria, si dichiara orgogliosa del percorso intrapreso e invita tutte le ragazze a partecipare iscrivendosi gratuitamente sul sito www.missitalia.it.