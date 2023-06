Miss Grand International, le umbre alla finale nazionale

Entra nel vivo la stagione dei concorsi di bellezza. Venerdì sera al ristorante Faliero di Sant’Arcangelo di Magione si è svolta la finale regionale di Miss Grand International Italy per eleggere le concorrenti umbre (insieme nella foto) che rappresenteranno la nostra regione nella finale nazionale di Maratea. Arrivata alla quarta edizione, diretta e coordinata dalla Manuel Events, la manifestazione ha decretato tre miss vincitrici: Jasmine Seckruf, 18 anni di Città di Castello, Francesca Crulli, 18 anni anche lei di Città di Castello e Sharon Chukwurah, 18 anni di Ponte Felcino che accedono alla finale nazionale per eleggere la più bella d’Italia che parteciperà all’edizione mondiale di fine anno. Inoltre sarà present per la categoria mascotte (fascia idea look) under 18 Jennifer Mery Coulibaly, 16 anni di Agello.

In un locale completamente gremito le miss sono state giudicate con attenzione dalla selezionata giuria tecnica tra le quali risaltano Francesco Caini regista Rai di Domenica in, l’ex modella e coreografa Manuela Carmignani, la vincitrice dell’edizione 2019 Gina Pintea e l’attrice spagnola Covadonga Torres

Events designer e scouting è Manuel Pauselli che ha coordinato insieme alla coreografa Cristina Pieroni. Grande la sua soddisfazione anche se probabilmente e a malincuore è alla sua ultima partecipazione. "Dieci anni di concorsi di bellezza – dice – sono stati una grande emozione per realizzare il desiderio di ragazze che calcano per la prima volta le passerelle, ma ormai il mio percorso è arrivato al termine".