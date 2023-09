Minore derubato e picchiato Ragazzino preso a pugni Denunciato un coetaneo

Ancora un inquietante episodio che vede protagonisti dei minorenni con la Polizia del Commissariato di Assisi che ha denunciato un giovane per lesioni personali nei confronti di un coetaneo. La vittima, per motivi futili riguardanti una bibita sottratta e recuperata era stato spintonato e percosso violentemente con un pugno che l’aveva fatto cadere rovinosamente a terra, in balia del violento; con il minorenne che era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Assisi, riportando una prognosi di 7 giorni. I poliziotti sono intervenuti a seguito di querela presentata dalla parte offesa e al termine delle indagini hanno denunciato un minore per lesioni personali. Era stata la vittima che, dopo l’aggressione, si era portata presso gli uffici del Commissariato insieme al genitore per denunciare l’accaduto. Agli agenti, il giovane ha riferito che mentre si trovava presso un esercizio pubblico insieme a due amici, era stato avvicinato da tre coetanei. Uno di questi, approfittando di una scusa, gli aveva sottratto la bevanda che aveva sul tavolo. A quel punto la vittima, con un gesto rapido, era riuscito a rimpossessarsene. Un’azione che aveva provocato la reazione del ragazzo che lo aveva spintonato e percosso, colpendolo con un pugno. La vittima a quel punto aveva allertato la madre che, alla luce della situazione, aveva accompagnato il giovane presso il locale nosocomio dove gli venivano diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni. Alla luce di quanto emerso dalle indagini, gli agenti hanno quindi deferito il ragazzo all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali. Da chiarire se si è trattato di un episodio isolato o se sia riconducibile al fenomeno del cosiddetto bullismo o di baby gang.

Maurizio Baglioni